На День сміху у Чернівцях відбудеться парад клоунів

Як відомо, 1 квітня майже увесь світ святкує День сміху або День усіх дурнів.

У цей день люди жартують один над одним, тож ніхто не застрахований від розіграшів і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються.

Відзначать це свято й у Чернівцях – парадом клоунів. Захід розпочнеться 1 квітня о 15:00 на Театральній площі.

Яскраві костюми, грим, цирковий реквізит, музичні інструменти, гротеск, буффонада та хороший грайливий настрій – все це Ви зустрінете на веселому святі.

Окрім цього повідомляється, о 17:00 Центральному палаці культури (Театральна площа, 5) розпочнеться тематичний концерт.