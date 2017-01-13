На дні Чорного моря виявили старовинний угорський якір

Українські спецпризначенці під час щоденних тренувань виявили на дні Чорного моря старовинний угорський якір. Про це повідомляє ТСН. Морські котики відпрацьовували військове злагодження під водою і раптово помітили на дні незвичайний об`єкт. На глибині 15 метрів знаходився старовинний артефакт – чотирилапий угорський якір, який ймовірно використовували на торгівельному судні. Хлопці передали знахідку науковцям. Вчені знайшли на якорі автентичне клеймо і повідомляють, що дотепер в Україні не було жодного схожого експонату. На острові Хортиця зберігається близько 100 якорів – українських, російських, турецьких. Угорський якір став першим у колекції. Кажуть, на дні Чорного моря наразі знаходиться безліч цінних артефактів, які підняти поки не вдається.