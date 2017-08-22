На Донбасі під час очікування автобуса на вибухівці підірвалися чоловік та жінка

На Донеччині чоловік та жінка натрапили на вибухівку в лісосмузі, де було встановлені попереджувальні таблички із написом “Міни”.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Інцидент стався вранці, 22 серпня, у “сірій зоні” поблизу Березового під час очікування автобусу підірвалися на вибуховому пристрої 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

“Вони зайшли в лісосмугу, незважаючи на встановлені там таблички “Міни”, і в результаті вибуху отримали рвані рани голови, спини та ніг”, – розповідає військовий губернатор.

Постраждалих направили до лікарні.