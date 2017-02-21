Сьогодні, 21 лютого, на дорогах Закарпаття ввели часткове обмеження руху транспорту. Про це пише ДСНС Україна. Обмеження запроваджено у зв’язку з інтенсивним випаданням мокрого снігу, утворення снігового накату на проїзній частині та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.
Таким чином, сьогодні з 9:00 тимчасово вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на ділянці від м.Мукачево до м.Хуст.
На території області працюють бригади Укравтодору.
На дорогах Закарпаття введено обмеження руху транспорту
Сьогодні, 21 лютого, на дорогах Закарпаття ввели часткове обмеження руху транспорту. Про це пише ДСНС Україна. Обмеження запроваджено у зв’язку з інтенсивним випаданням мокрого снігу, утворення снігового накату на проїзній частині та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.