На дорогах Закарпаття введено обмеження руху транспорту

Сьогодні, 21 лютого, на дорогах Закарпаття ввели часткове обмеження руху транспорту. Про це пише ДСНС Україна. Обмеження запроваджено у зв’язку з інтенсивним випаданням мокрого снігу, утворення снігового накату на проїзній частині та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.

Таким чином, сьогодні з 9:00 тимчасово вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на ділянці від м.Мукачево до м.Хуст.

На території області працюють бригади Укравтодору.