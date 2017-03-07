На французькому гірськолижному курорті лавина накрила понад 10 осіб

Лавина зійшла в горах у Франції. Про це пише BFM TV. Великі маси снігу зійшли сьогодні, 7 березня, у французькому департаменті Савойя на гірськолижний курорт Тінь. Під снігом опинилося більше 10 осіб. Снігові маси зійшли прямо на одну з трас для спуску. На місці події вже почалися пошуково-рятувальні роботи. Застосування спеціальної техніки і вертольотів ускладнене через снігопад.

Повідомляється, що цю лавину за рівнем небезпеки оцінили у 4 бали з 5 можливих.