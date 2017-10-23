На Герцаївщині горів автомобіль

Впродовж вихідних на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі.
22 жовтня у с. Мигове Вижницького району виникла пожежа в закинутому житловому будинку. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди, які побачили вогонь.
На місці працювали пожежно-рятувальної частини №4 м. Вижниця та місцева пожежна команда с. Мигове. У результаті пожежі вогнем знищено житловий будинок.
Цього ж дня у с. Горбово Герцаївського району рятувальники пожежу, що виникла у легковому автомобілі ВАЗ-2105.
ще дві пожежі сталися у Чернівцях, де горів дерев’яний піднавіс, а також в с. Подвір’ївка Кельменецького району пожежу, де горів житловий будинок, – повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області.