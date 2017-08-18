На Глибоччині триває ремонт доріг (ФОТО)

У Глибоцькому районі триває ремонт доріг.
Виконавець робіт по поточному ремонту доріг фірма «ЕвроДор» розпочала роботи в с. Черепківці та ділянки дороги від с. Тарашани Глибоцького району до м. Герца. Зокрема, у селах Тарашани та Привороки проводяться ямкові, підготовчі роботи, а у с. Станівці вже покладений перший шар суцільного асфальтового покриття. У вказаних населених пунктах дороги були одними з найгірших в районі.
У липні була відремонтована гравійна дорога до села Горбівці. Роботи були здійснені коштами Тереблеченської ОТГ, витрачено близько півмільйона гривень.
Роботи проводяться завдяки коштам «Вадул-Сіретської митниці», звідки було надано кошти у розмірі 17 міліонів гривень. Також очікуються кошти і з державного бюджету.
Фото: “Глибока-інфо”.