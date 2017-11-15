На Глибоччині зафіксовано спалах кору. Про це інформує Центр ПМСД Глибоцької селищної ОТГ. Тут зареєстровано 8 випадків захворювання на кір: 1 випадок – у Глибоцькій гімназії, 7 випадків – у Глибоцькому ліцеї

Нагадаємо, у Чернівецькому обласному лабораторному центрі МОЗ повідомили, що станом на 13 листопада у Чернівцях зафіксовано 34 випадки кору, серед них 5 – у дорослих. У Чернівецькій області зареєстровано 141 випадок кору: 120 – дітей (85%) та 21 – дорослі. Найбільше хворих на кір у Путильському районі та в місті Чернівці.