На хабарі викрили головного інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області

Під час отримання хабара представники прокуратури, Національної поліції затримали головного інспектора Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області.

300 доларів головний інспектор отримав від підприємця за те, щоб посприяти у непритягненні до адміністративної відповідальності за порушення, допущені у сфері містобудівної діяльності.

Нині готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу, – повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.