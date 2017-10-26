На Хмельниччині бабуся потрапила під потяг

На Хмельниччині 67-річна пенсіонерка потрапила під швидкісний потяг сполученням “Львів — Москва”. Про це пише сектор комунікації поліції Хмельницької області. Подія сталася 25 жовтня на межі Хмельницького та Деражнянського районів. Жінка збирала у довколишніх лісах гриби і переходила колію у невстановленому місці поза межами залізничного переходу. Від отриманих травм громадянка загинула на місці.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту” КК України.