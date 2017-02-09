На Хмельниччині попрощалися з військовим Анатолієм Зеремським, який служив у Чернівцях (ФОТО)

9 лютого у с. Березівка Новоушицького району Хмельницької області попрощалися з військовослужбовцем Анатолієм Зеремським, який 3 лютого загинув під Авдіївкою через обстріл ворожих «Градів».

40-річний чоловік служив у третій батальйонно-тактичній групі 80-ї аеромобільної бригади ЗСУ, що дислокується в Чернівцях.

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Щоб провести Героя, до його рідного села прийшли військові побратими, чернівчани, краяни, рідні та близькі.

Люди навколішках зустрічали похоронну процесію, проводжаючи солдата в останню путь. Похоронили Героя на місцевому кладовищі.

У бійця залишилися батьки, брат, сестра, дружина та двоє дітей, – повідомляє сайт Хмельницької ОДА.

Наагадаємо, двоє військових, які служили у Чернівцях, загинули під Авдіївкою.