На Хмельниччині попрощалися з військовим Анатолієм Зеремським, який служив у Чернівцях (ФОТО)

9 лютого у с. Березівка Новоушицького району Хмельницької області попрощалися з військовослужбовцем Анатолієм Зеремським, який 3 лютого  загинув під Авдіївкою через обстріл ворожих «Градів».

40-річний чоловік служив у третій батальйонно-тактичній групі 80-ї аеромобільної бригади ЗСУ,  що дислокується в Чернівцях.

Щоб провести Героя, до його рідного села прийшли військові побратими, чернівчани, краяни, рідні та близькі.

Люди навколішках зустрічали похоронну процесію, проводжаючи солдата в останню путь. Похоронили Героя на місцевому кладовищі.

У бійця залишилися батьки, брат, сестра, дружина та двоє дітей, – повідомляє сайт Хмельницької ОДА.

Наагадаємо,  двоє військових, які служили у Чернівцях, загинули під Авдіївкою.

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