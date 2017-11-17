На Хотинщині горів житловий будинок, а в Чернівцях – автомобіль

16 листопада на Буковині сталося 3 пожежі.

Як повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області, у селі Ворничани Хотинського району горів житловий будинок. Пожежа сталась через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення – власник розтопив піч і на довгий час залишив її без нагляду. Внаслідок пожежі було знищено речі домашнього вжитку. На місці працювали рятувальники.

Цього ж дня у Чернівцях на вул. Заводській рятувальники ліквідували пожежу у автомобілі «Merсedes-Benz», а в Хотині господарську будівлю.