На Хотинщині відкрили меморіальну дошку герою В’ячеславу Пелехатому

У Ярівському НВК відкрили меморіальну дошку на честь колишнього випускника школи В’ячеслава Пелехатого.

Про це повідомляють «Хотинські вісті».

В’ячеслав був справжнім захисником України, адже після того, як розпочались бойові дії, чоловік одразу вирушив в зону АТО. Проте, 9 червня 2014 року потрапив у пастку ворога і вже наступного ранку буковинця не стало.

Щоб вшанувати пам’ять земляка, біля Ярівського НВК зібралися школярі, місцеві жителі, рідні героя.

Право відкрити меморіальну дошку надали дітям, дружині та братові загиблого.

Відтепер дошка нагадуватиме учням та кожному, що ця людина віддала життя за наше майбутнє – майбутнє України.