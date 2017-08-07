На Хотинщині втопився 31-річний чоловік. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал. Подія сталася ввечері 5 серпня на місцевому ставку в с. Каплівка. 31-річний чоловік, який відпочивав у компанії своїх друзів, вирішив скупатися, зайшов у воду та пірнув. Товариші, які залишилися на березі, побачили, що пірнувши під воду, чоловік так і не винирнув. Люди кинулися йому на допомогу. Вони виявили тіло чоловіка у воді та врятувати життя йому вже було не можливо.

Наразі тіло потопельника направлено на судово-медичну експертизу в Чернівці для встановлення остаточних причин смерті.