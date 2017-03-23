На Калинівському ринку 24 березня працюватиме флюрограф

У п’ятницю, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, а Калинівському ринку проведуть спеціальну акцію – для працівників та відвідувачів ринку буде проведено безкоштовне флюорографічне обстеження. Такий захід проведуть для покращення раннього виявлення хворих на туберкульоз.

Окрім цього, всі охочі зможуть пройти консультацію висококваліфікованих лікарів-фтизіатрів, дізнатись про методи запобігання захворюванню на туберкульоз, отримати інформацію щодо особливостей ведення здорового способу життя та впливу шкідливих звичок на збільшення ризику інфікування мікобактерією туберкульозу, одержати цікаві санітарно-освітні бюлетені.

Виїзний флюрограф працюватиме на Львівській стоянці, 3 сектор ринку, з 9:00 до 14:00.