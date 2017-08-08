На Кельменеччині через коротке замикання загорівся дім

На Кельменеччині виникла пожежа. Про це пише Півнчно-бессарабський інформаційний портал. Подія сталася 5 серпня в господарській будівлі у с. Зелена. За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. В середині будівлі зберігалися речі домашнього вжитку, вогонь поширився в середині споруди на 4 кв.м.

Пожежників на місце події викликали сусіди, які помітили вогонь пожежа помітили сусіди. Рятувальникам, на щастя, вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття. В результаті пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.