На Кіцманщині траур за трьома юнаками, які загинули у жахливій ДТП

Друзі та односельці трьох юнаків із с. Кадубівці Заставнівського району, що загинули в жахливій ДТП, повідомляють про траур в селі через трагедію.

У соцмережах знайомі хлопців висловлюють співчуття рідним та близьким загиблих.

«Кадубівці сьогодні в траурі, три молодих пацани, яким ще жити і жити, пішли від нас», «Кадубівці сумують! Співчуття – рідним!».

Нагадаємо, 24 грудня автомобіль марки «Ауді» врізався в стіну магазину. Внаслідок зіткнення на місці загинуло двоє пасажирів. Згодом у лікарні помер водій.

Всього в автомобілі перебувало 5 юнаків віком від 18 до 20 років. Нині двоє постраждалих перебувають у лікарні, – повідомляє Вільне життя.