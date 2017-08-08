На Кіцманщині жінка самотужки погасила пожежу в своєму автомобілі

На Кіцманщині загорівся автомобіль. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Інцидент стався у с. Лашківка Кіцманського району минулої доби. Пожежа виникла в автомобілі «Мерседес». Власниці автівки вдалося самотужки впоратися з вогнем за допомогою підручних засобів.

Окрім цього, минулої доби сталася ще одна пожежа – в с. Долиняни Хотинського району. Тут загорілася суха трава на присадибній ділянці місцевого мешканця. Оскільки площа пожежі була незначною, пожежа самоліквідувалася. У результаті пожежі вогонь знищив суху траву на площі 40 м. кв та 3 плодових дерева.

В обох випадках пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Причини пожеж та збитки встановлюються.