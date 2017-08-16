На Кіцманщині зібрали найбільше урожаю по області

Директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Варжевського розповів про підсумки збирання ранніх зернових культур в області.

За його словами, на Буковині жнива ранніх сільськогосподарських культур розпочалися в першій декаді липня цього року і нині практично завершилися.

Станом на 15 серпня в усіх категоріях господарств зібрано ранніх зернових колосових та зернобобових культур на площі 61,3 тис.га (99,4% до прогнозу), з них намолочено – 298,6 тис.тонн (на 45,4 тис.тонн більше, ніж торік) при середній урожайності 48,7ц/га. Крім того, зібрано 9,4 тис.га озимого ріпаку (100,0% до прогнозу), намолочено 24,3 тис.тонн (на 10,4 тис.тонн, порівняно з 2016 р.) при середній урожайності 25,9 ц/га (на 6,7 ц/га більше, ніж за відповідний період минулого року).

Валовий збір ранніх культур дозволить збільшити валову продукцію рослинництва на 105,7 млн.грн. (на 4% більше, ніж за 2016 рік), а отже виробництво всієї валової продукції попередньо зросте на 2,3 %.

«Наразі завершено збирання ранніх зерновихв усіх районах області, окрім Сторожинецького району. Найвища урожайність ранніх зернових по області зафіксовано в Кіцманському (55,5 ц/га, середня по області – 48,7 ц/га), Кельменецькому (49,7 ц/га), Сокирянському (49,3 ц/га), Заставнівському (49,0 ц/га) районах; озимого ріпаку – в Кельменецькому (31,1 ц/га, середня урожайність по області складає 25,9 ц/га), Новоселицькому (31 ц/га), Кіцманському – (30,7 ц/га) та Хотинському (30,0 ц/га) районах», – повідомив Олександр Варжевський.

За попередніми підрахунками, в 2017 році очікуване валове виробництво всіх зернових колосових та зернобобових культур в області складе близько 582,3 тис.тонн, що майже на 75,0 тис.тонн більше, порівняно з 2016 роком (507,4 тис.тонн), і з яких понад 220,9 тис.тонн буде вироблено в сільгосппідприємствах.

Під урожай 2018 року в усіх категоріях господарств області для посіву озимих культур буде підготовлено 59,5 тис.га ґрунту, в тому числі для посіву озимих зернових культур – 50,2 тис.га та озимого ріпаку – 9,3 тис.га.