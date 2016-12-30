На Лондон насунувся сильний туман

У лондонських аеропортах масово скасовують рейси через сильний туман, що насунувся на місто. Про це повідомляє УНІАН. Більще 50 рейсів було скасовано авіакомпанією Easyjet у одному з найбільших аеропортів Лондона – Гатвіку. Скасовують авіарейси й в Хітроку – тут відмінили близько 120 рейсів. Літаки, що мали прибути до Лондона – перенаправляють. Представники аеропортів приносять вибачення за “неминучі неприємні порушення” у розкладі.

Туман, що катастрофічно зменшив видимість у повітрі, складається із сильно охолоджених крапель води, які застигають при зіткненні з поверхнею, покриваючи її тонким шаром льоду.