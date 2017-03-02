На Львівщині через вибух стався обвал гірської породи: є загиблі та постраждалі

2 березня, близько 13-ої години у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті ВАТ «ЛьвівВугілля» через вибух стався обвал гірської породи.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України, встановлено, що на шахті працювало 172 гірники, а на аварійній ділянці – 34. У результаті вибуху 8 осіб загинули та ще 6 гірників отримали травми.

Наразі доля 20 гірників залишається невідомою.

У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив про 10 загиблих та 2 осіб, стан яких важкий.

Причина обвалу невідома.