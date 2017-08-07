На Львівщині в ДТП потрапив автобус з туристами: є жертви (ФОТО)

На Львівщині автобус з туристами потрапив у ДТП. Про це інформує працівник відділу комунікації Нацполіції Львівщини Іванна Кутнів.

Подія сталася сьогодні, 7 серпня, на трасі “Київ-Чоп” в межах Львівщини. Повідомлення про ДТП біля с. Нагірне надійшло до поліції о 11:17. Мікроавтобус Citroen Jumpy зіткнувся з туристичним автобусом Neoplan 516, який їхав маршрутом “Відень-Будапешт-Львів” і повертався до Львова. На момент ДТП в автобусі перебувало 43 пасажири, за попередньою інформацією, усі – українці. Внаслідок аварії загинув 56-річний водій мікроавтобуса, семеро туристів доправили до лікарні.