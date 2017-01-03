На Львівщині згорів музей “Криївка підпільної типографії УПА”(ФОТО)

Під Львовом вщент згорів відомий музей “Криївка підпільної типографії УПА”. Про це повідомляє ТСН посилаючись на офіційну сторінку музею у Фейсбук. Наразі невідомі офіційні причини пожежі, втім, вже існує думка про навмисний підпал.

Музей “Криївка підпільної типографії УПА” відкрили восени 2014 року, відновивши справжню криївку з підпільною типографією УПА, знайдену в 1970-х роках на тому місці біля села Басівка Пустомитівського району. У тій місцевості влітку 1955 року відбувся також бій між кількома членами УПА і загоном НКВС, який називають останнім боєм УПА. Одна з учасниць того бою, яка свого часу жила в первісній криївці, вижила і подала її опис, за яким криївку відновили вже як музей.