На Львівщині живцем згорів 2-річний хлопчик

Трагічна подія сталася у селі Великий Любінь, що на Львівщині. Маленький 2-річний хлопчик живцем згорів у будинку. Про це інформує ТСН. Хлопчика на ім’я Назарко мати вклала спати опівдні, а сама пішла у літню кухню та варила обід з бабусею. Приблизно через 30 хвилин жінки помітили з вікна, що хата палає. Мати кинулася до дверей, та було надто пізно. Відчинивши двері, жінка отримала серйозні опіки лиця. На місце швидко прибули рятувальники та винесли дитину з дому. Хлопчик налякався та сховався під столом. Коли постраждалого виносили, він ще був у свідомості, хоч і зі значними опіками шкіри. Втім, в машині швидкої допомоги дитинка загинула. Лікарі намагалися робити ін’єкції, непрямий масаж серця, та нічого не допомогло.

Наразі не відома причина загоряння, втім кажуть, що це може бути коротке замикання.