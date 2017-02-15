Трагічна подія сталася у селі Великий Любінь, що на Львівщині. Маленький 2-річний хлопчик живцем згорів у будинку. Про це інформує ТСН. Хлопчика на ім’я Назарко мати вклала спати опівдні, а сама пішла у літню кухню та варила обід з бабусею. Приблизно через 30 хвилин жінки помітили з вікна, що хата палає. Мати кинулася до дверей, та було надто пізно. Відчинивши двері, жінка отримала серйозні опіки лиця. На місце швидко прибули рятувальники та винесли дитину з дому. Хлопчик налякався та сховався під столом. Коли постраждалого виносили, він ще був у свідомості, хоч і зі значними опіками шкіри. Втім, в машині швидкої допомоги дитинка загинула. Лікарі намагалися робити ін’єкції, непрямий масаж серця, та нічого не допомогло.
Наразі не відома причина загоряння, втім кажуть, що це може бути коротке замикання.
На Львівщині живцем згорів 2-річний хлопчик
Трагічна подія сталася у селі Великий Любінь, що на Львівщині. Маленький 2-річний хлопчик живцем згорів у будинку. Про це інформує ТСН. Хлопчика на ім’я Назарко мати вклала спати опівдні, а сама пішла у літню кухню та варила обід з бабусею. Приблизно через 30 хвилин жінки помітили з вікна, що хата палає. Мати кинулася до дверей, та було надто пізно. Відчинивши двері, жінка отримала серйозні опіки лиця. На місце швидко прибули рятувальники та винесли дитину з дому. Хлопчик налякався та сховався під столом. Коли постраждалого виносили, він ще був у свідомості, хоч і зі значними опіками шкіри. Втім, в машині швидкої допомоги дитинка загинула. Лікарі намагалися робити ін’єкції, непрямий масаж серця, та нічого не допомогло.