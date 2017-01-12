На Маланку до міста привезуть 5-метрового Троянського коня(ФОТО)

Як відомо, 15 січня у Чернівцях пройде щорічний фестиваль Маланки. Село Горбова Герцаївського району традиційно збирається здивувати незвичайною роботою. Майстри готують на фестиваль 5-метрового Троянського коня, у якому поміститься 12 воїнів. Про це повідомляє molbuk.ua. Майстри у селі Горбова вже давно працюють з деревом, тому, кажуть, проблем з виготовленням коня не було. На створення велетня витратили 15 000 грн, не рахуючи колеса та роботу.

“Ми зупинимося під час ходи і покажемо для гостей фестивалю маленьку сценку, яку підготували наші школярі. Коня будуть тягнути воїни, як у фільмі. Намагатимемося зобразити все так, як було історично”, – повідомляють маланкарі Герцаївського району.