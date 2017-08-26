На міському пляжі відбудеться Перший міжнародний фестиваль з чищення зубів

У Чернівцях відбудеться Перший міжнародний фестиваль з чищення зубів. Подія відбудеться 30 серпня у рамках проекту “ПРУТ заново” на локації “Маяк на Пруті” (вул. Донбасівська, 6 (територія міського пляжу).

Організатором події виступила Яна Пальчікова (Асоціація Студентів Стоматологів м. Чернівці) у співпраці з Центр стоматологічних послуг Еталон.

Програма фестивалю складається із двох частин:

19:00 – Лекція про те, навіщо, як, чим і скільки чистити зуби;

19:30 – Практична частина.