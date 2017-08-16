На міському сміттєзвалищі з’являться камери відеоспостереження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.
На виконання програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» міська рада виділила близько 12,5 мільйонів гривень. Кошти будуть використані на придбання необхідної техніки , а саме: 4 вживаних сміттєвозів на суму 8,1 млн.грн., 1 вживаного бульдозера гусеничного на суму 2,7 млн.грн. Для полігону твердо-побутових відходів закуплять першу чергу огорожі на суму 1, 5 млн.грн., радіометричне обладнання, для відходів, що приймаються на полігон на суму 100 тис.грн. та встановлять камери відеоспостереження на суму 50 тис.грн.
На міському сміттєзвалищі з’являться камери відеоспостереження
На міському сміттєзвалищі з’являться камери відеоспостереження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.