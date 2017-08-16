На міському сміттєзвалищі з’являться камери відеоспостереження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

На виконання програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» міська рада виділила близько 12,5 мільйонів гривень. Кошти будуть використані на придбання необхідної техніки , а саме: 4 вживаних сміттєвозів на суму 8,1 млн.грн., 1 вживаного бульдозера гусеничного на суму 2,7 млн.грн. Для полігону твердо-побутових відходів закуплять першу чергу огорожі на суму 1, 5 млн.грн., радіометричне обладнання, для відходів, що приймаються на полігон на суму 100 тис.грн. та встановлять камери відеоспостереження на суму 50 тис.грн.