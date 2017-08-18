На навчання у вищих навчальних закладах можна отримати пільговий кредит від Чернівецької ОДА

Щоб отримати доступ до здобуття вищої освіти Чернівецька обласна державна адміністрація надає з обласного бюджету пільговий кредит для оплати за навчання у вищих навчальних закладах.
Як повідомили у Департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА, такий кредит можуть отримати буковинці віком до 35 років, які навчаються у ВНЗ, що функціонують на території краю. На ці потреби виділили 200 тисяч гривень.
Сума кредиту повертається із оплатою 3 відсотків річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у ВНЗ.
Рішення щодо визначення осіб, яким надаватиметься кредит, приймає відповідна комісія щорічно у серпні.
На розгляд комісії подаються документи:
1.Заява.
2.Копії документів про освіту (для абітурієнтів).
3.Довідка з вузу, в якій зазначається курс, спеціальність, форма навчання, розмір оплати за навчальний рік.
4.Копія залікової книжки (для студентів).
5.Довідка про склад сім’ї.
6.Довідка про доходи членів сім’ї.
7.Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї.
Документи необхідно подати у канцелярію Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (каб. 403).