На навчання у вищих навчальних закладах можна отримати пільговий кредит від Чернівецької ОДА

Щоб отримати доступ до здобуття вищої освіти Чернівецька обласна державна адміністрація надає з обласного бюджету пільговий кредит для оплати за навчання у вищих навчальних закладах.

Як повідомили у Департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА, такий кредит можуть отримати буковинці віком до 35 років, які навчаються у ВНЗ, що функціонують на території краю. На ці потреби виділили 200 тисяч гривень.

Сума кредиту повертається із оплатою 3 відсотків річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у ВНЗ.

Рішення щодо визначення осіб, яким надаватиметься кредит, приймає відповідна комісія щорічно у серпні.

На розгляд комісії подаються документи:

1.Заява.

2.Копії документів про освіту (для абітурієнтів).

3.Довідка з вузу, в якій зазначається курс, спеціальність, форма навчання, розмір оплати за навчальний рік.

4.Копія залікової книжки (для студентів).

5.Довідка про склад сім’ї.

6.Довідка про доходи членів сім’ї.

7.Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї.