На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Правоохоронці затримали Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у вчиненні моторошного злочину на Одещинні – вбивстві жінки та її 2-річної доньки.

Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на поліцію.

Особу було затримано поблизу с. Роксолани, що в Одеській області. Наразі підозрюваного доставили у відділ поліції.

Під час розмови з правоохоронцями, затриманий зізнався, що планував влаштувати теракт. Окрім того, він зазначив, що вбивство вчинив усвідомлено.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, в Овідіопольському районі Одеської області вбили матір та її малолітню доньку. Зловмисник відсік жертвам голову, а потім підпалив будинок.