На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Правоохоронці затримали Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у вчиненні моторошного злочину на Одещинні – вбивстві жінки та її 2-річної доньки.
Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на поліцію.
Особу було затримано поблизу с. Роксолани, що в Одеській області. Наразі підозрюваного доставили у відділ поліції.
Під час розмови з правоохоронцями, затриманий зізнався, що планував влаштувати теракт. Окрім того, він зазначив, що вбивство вчинив усвідомлено.
Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, в Овідіопольському районі Одеської області вбили матір та її малолітню доньку. Зловмисник відсік жертвам голову, а потім підпалив будинок.