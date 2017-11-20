На особистому прийомі міського голови побувало 285 громадян

З них 3753 заяви, скарги та пропозиції громадян. На електронну пошту було надіслано 541 звернення, з них 350 – це електронні петиції. На гарячу лінію Кабінету Міністрів України надійшло 1472 звернення.

Через органи влади, включаючи гарячу лінію Кабінету Міністрів України надійшло 302 звернення (обласна державна адміністрація – 254, обласна рада – 15, прокуратура області – 11, прокуратура міста – 22).

Окрім того, надійшло 82 адвокатських запити, 333 депутатських звернення (від народних депутатів – 124, депутатів обласної ради – 5, депутатів міської ради – 204), 312 запитів на публічну інформацію.

На особистому прийомі Чернівецького міського голови Олексія Каспрука побувало 285 громадян, заступника міського голови Володимира Середюка – 95, заступника міського голови Олександра Паскаря – 4.

На платформу “Відкрите місто” від початку впровадження надійшло 1647 звернень. З них 1408 вирішених і заархівованих, 8 вирішених та закритих, в роботі – 278.

З моменту впровадження у 2015 році електронних петицій надійшло 1027, з них 217 набрали більше 250 голосів. На 210 таких петицій вже опубліковано відповіді.