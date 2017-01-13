На перехресті вулиць Московської Олімпіади, Фастівської та Кобзарської встановили світлофор

У Чернівцях на перехресті вулиць Московської Олімпіади, Фастівської та Кобзарської встановили світлофор.

Про це повідомив радник міського голови Андрій Олійник.

За його словами, через те, що вул. Московської Олімпіади є магістральною, була необхідність підвищити безпеку дорожнього руху на вказаному перехресті.

«Світлофорний об’єкт включає регульований пішохідний перехід для безпеки пішоходів, оскільки поруч розташовані зупинки громадського транспорту», – повідомив А. Олійник.

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Нагадаємо, 5 січня у Чернівцях КП “МіськШЕП” запустило світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Воробкевича та Південно-Кільцевої.

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