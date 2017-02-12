На Полтавщині чоловік зберігав вдома зброю, трамадол та марихуану (ФОТО)

На Полтавщині, у місті Горішні Плавні, поліцейські вилучили у чоловіка зброю, трамадол та марихуану. Про це інформує прес-служба Національної поліції України. Знахідку виявили під час проведення санкціонованого обшуку. У 27-річного місцевого жителя у квартирі знайшли та вилучили 29 таблеток трамадолу, марихуану та стартовий пістолет з ознаками переробки під набої, споряджені гумовими кулями, а також набої. Наркотичні речовини направлено на експертизу. Проти громадянина відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Довідка: Трамадол — лікарський засіб, наркотичний анальгетик. Володіє сильною анальгетичною активністю, дає швидкий і тривалий ефект. Поступається за активністю морфіну за однакового дозування (застосовується відповідно у великих дозах). Належить до групи агоністів опіоїдних рецепторів. Ефективний при введенні всередину і парентерально.