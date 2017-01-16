На проспекті Незалежності невідомі пограбували обмінний валютний пункт

10 січня на проспекті Незалежності невідомі особи пограбували обмінний валютний пункт.

Пригода трапилася о 8-ій годині ранку у момент, коли працівниця пункту прийшла на роботу. Під час того, як жінка відчиняла двері, за спиною появилися двоє чоловіків, які заштовхали її до середини.

У приміщенні перелякану працівницю зв’язали скотчем і вкрали гроші.

Наразі невідомо, скільки коштів вкрали сміливці. На жаль, поліція не встигла затримати зловмисників. Ймовірно вони були на автівці, – повідомляє «МБ».