На проспекті Незалежності побилися дві жінки

Близько опівночі 4 березня на проспекті Незалежності у Чернівцях побилися дві жінки. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Прибувши на місце події, охоронці порядку вияснили, що у заявниці зник мобільний телефон. Жінка підозрювала у крадіжці іншу громадянку. Простий конфлікт переріс у бійку посеред вулиці. Обох жінок доставили до відділку поліції.