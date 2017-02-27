На пункті пропуску “Порубне-Сірет” утворилася черга в понад 100 автомобілів

На контрольно-пропускному пункті “Порубне-Сірет” станом на 9 ранку утворилася велика черга. Про це інформує прес-служба Чернівецької митниці ДФС. Тут стоїть понад 100 автомобілів. Відомо також, що черга утворилася через збільшення кількості вантажних автомобілів, що прямують на виїзд з України, а також уповільненою роботою контрольних органів румунської сторони.

Керівництво Чернівецької митниці ДФС вживає заходи по прискоренню проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України.