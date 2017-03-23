На ремонт доріг у Чернівцях вже витратили 1 000 000 грн

У Чернівцях тривають роботи з ремонту доріг міста. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. З 14 березня після запуску асфальтного заводу КП МіськШЕП розпочало поточний ремонт доріг. Так, з 14 березня на лагодження доріг вже витратили 1 000 000 грн.

Ремонт вже виконано по: вул. Заставнянській, Винниченка, Щербанюка, Героїв Майдану, Сторожинецькій, Руській, Кармелюка. Ліквідовано 1,3 тис.кв.м ямковості (139 тис. грн.)

Поточний ремонт бруківки проведено на вул. Шептицького, Українській, Кутузова (37 тис.грн.).

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проведено на вулицях Галицький шлях, Хотинській, Канівській, Комунальників, Винниченка, Героїв Майдану, Чкалова, Головній, Авангардній, Південно-Кільцевій, Мусоргського, Миколайчука, Полєтаєва, мосту через р.Прут (321 тис. грн.).

Виправлення гравійного профілю з додаванням матеріалу проведено на вулицях Гречаного, Марморозькій, Бережанській, Гайовій, Козятинській, Дзержика, Рівненській, Таджицькій, Корсунській, Вашківській, Макіївській, Путильській, Стрийській, Салтикова-Щедріна, Заставнянській, Букшованого, Дрогобича, Стефаника, Северина, Возз’єднання, Карбулицького, Цілинній, Варшавській, Кам’яній, Героїв революції, Піщаній, Дорошенка, Луговій, Дунайській, Підлісній, Сєрова, провул. Варшавському та Хотинському (506 тис.грн.).