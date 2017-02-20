На ремонт тротуарів на вул. О. Кобилянської планують витратити 1 мільйон гривень, – активіст

1 мільйон гривень на капітальний ремонт тротуарів на вул. О. Кобилянської планують виділити з міського бюджету.

Про це у соцмережі повідомив місцевий активіст Іван Патарак.

За його словами, на відміну від вул. Б. Хмельницького, тротуар на вул. Кобилянської не потребує такого дороговартісного ремонту.

«Деякі плиточки може і треба було б поміняти, але це не критично. Крім того, цю плитку значною мірою закривають літні кафе», – поділився активіст.

Іван Патарак зазначив, що виступає проти виділення 1 мільйона гривень на ремонт тротуарів і пропонує виділити їх на інші об’єкти.

Також активіст поділився документом та світлинами тротуарів на вул. О. Кобилянської.