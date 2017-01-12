На розвиток туризму в Чернівцях виділили майже 2 мільйони гривень

На розвиток туризму у Чернівцях буде спрямовано майже два мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. “На черговій сесії міської ради затверджено Програму розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки. З міського бюджету на її реалізацію буде спрямовано 1 мільйон 975 тисяч гривень”,- йдеться у повідомленні. У місті планують виділити гроші на розробку та виготовлення презентаційних і інформаційних матеріалів про Чернівці; придбання, розробку та виготовлення сувенірної продукції про Чернівці; поширення інформації про туристичний потенціал Чернівців через засоби масової інформації в мережі Інтернет та на рекламно-інформаційних площинах; забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках і форумах; проведення рекламних кампаній та прес-турів, промо-турів; здійснення співпраці зі всеукраїнськими та міжнародними організаціями, з меріями сусідніх міст та іноземних міст-партнерів шляхом проведення спільних турів та підписання угод про співпрацю. Окрім цього буде виділено гроші на розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста.