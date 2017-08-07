На сайті ЧНУ оприлюднили список абітурієнтів, зарахованих на бюджет

На офіційному сайті Чернівецького національного університету нарешті з’явився список вступників, яких зараховано на навчання за держзамовленням.

рейтингові списки вступників

Зазначимо, зарахування на навчання за бюджетні кошти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти тривало до 12 години 7 серпня. Списки рекомендованих на навчання на вакантні місця державного замовлення осіб пільгових категорій, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб оприлюднять до 18 серпня 2017 року.