На сесії Кіцманської міської ради ОТГ обрали секретаря, заступників і виконком

Сьогодні відбулося друге пленарне засідання першої сесії Кіцманської міської ради ОТГ розпочалось із вручення значків депутатам, яких з’явилося 24.

На сесії обрали секретаря, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету та депутатів міськради.

Як повідомляє “Вільне життя”, секретарем Кіцманської міської ради ОТГ обрано Петра  Чуприну. “За” проголосували всі присутні.

Заступниками міського голови (за його поданням) одноголосно обрано Олександра Марусяка, Олександра Олійника, Ярослава Гешка та Ярославу Раковіцу — керуючого справами виконавчого комітету міськради.

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