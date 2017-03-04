На Соборній площі встановлюють мобільну інсталяцію “Безмежність лідерства” (ФОТО)

У Чернівцях на Соборній площі розпочали встановлення мобільної інсталяції під назвою “Безмежність лідерства”. Про це пише acc.cv.ua. Встановлення конструкції планують завершити до середи, 8 березня.

Нещодавно чернівецька команда набрала найбільшу кількість голосів в проекті “M-City”. Головним призом стало встановлення мобільної інсталяції. “Проект встановлення мобільної інсталяції “Безмежність лідерства” – це створення нового популярного”M-City” в Чернівцях, обладнаного безкоштовним Wi-Fi, зарядками для сучасних гаджетів, та повністю автономного – за рахунок сонячних батарей”,- каже Ініціатор участі Чернівецької команди в цьому проекті Андрій Шалєєв.