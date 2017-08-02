На Сокирянщині обмолочено 2064,9 гектарів озимого ріпаку

На Сокирянщині тривають жнива. Про це інформує Північно-бессарабський портал. Відтак, у районі розпочалися жнива в першій декаді липня зі збору озимого ріпаку. Станом на сьогодні, збір цієї культури завершено, обмолочено 2064,9 гектарів, при середній урожайності 45,5 центнерів з гектара.

Також, всіма категоріями господарств завершується збір озимого ячменю, обмолочено 91 гектар, середня урожайність становить 38,1 центнери з гектара.

Нині триває збір озимої пшениці. Вже обмолочено 1319,2 гектарів, що становить 83,4% до плану, середня врожайність – 56,5 центнерів з гектара.

Загалом, проведення цьогорічної жнивної кампанії, зі слів аграріїв, дає підстави розраховувати на валовий збір зернових на рівні минулого року.