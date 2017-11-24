На Сокирянщині поліцейські впродовж трьох годин наздоганяли п’яного водія

На Сокирянщині водій більше трьох годин тікав від поліцейських.

Інцидент стався 21 листопада, близько 22 години. Житель села Білоусівка керуючи автомобілем “Мерседес Бенс – 207” порушив вимоги дорожнього знаку “В’ізд заборонено”. Свідками цього стали поліцейські.

Правоохоронці проблисковими маячками синього та червоного кольору та звуковою сиреною намагались змусити зупинитись порушника. Втім, порушник не реагував.

Впродовж трьох годин поліцейські переслідували водія. І лише після 1-ї години ночі правоохоронцям вдалось його затримали. Виявилось, що порушник перебував у нетверезому стані, – повідомляє “Північно-бессарабський інформаційний портал”.