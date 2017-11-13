На Сокирянщині відбулися змагання з настільного тенісу (ФОТО)

На Сокирянщині відбулася відкрита першість РО ВФСТ « КОЛОС» з настільного тенісу. Подія пройшла в спортивному залі Романковецької КДЮСШ. На змагання завітали команди із сіл Гвіздівці, Грубна, Вітрянка, Романківці та гості із Новодністровська.

Останні не залишили шансів жодному із колективів та здобули впевнену перемогу. А для визначення місць із другого по п’яте суддям довелося рахувати різницю виграних та програних партій.

Отож, при підбитті підсумків третє місце здобув колектив з Романківців (Лисий П.Лисий Б,Редько А.), другими фінішували ФСК села Грубна (Тимофіїв І.Поляков Я.Демчакова Д.), а чемпіонами району стала команда міста енергетиків, яку очолював (61-річний!!!) кандидат в майстри спорту Григорій Васильович Бицюк, допомогли йому Ранацкий Євген та Рутковецька Анна. Всі переможці та призери нагороджені дипломами, кубками та медалями.