На Сокирянщині збільшився обсяг реалізації м’яса. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал. Повідомляється, що сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано 100,2 тонни м’яса та 381 тонна молока. У порівнянні з минулим роком обсяг реалізації м’яса збільшився на 3,4 тонни, виробництво молока зменшилось на 219,8 тонни, або у 1,5 рази.

При цьому середній надій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах району у 2017р. зменшився порівняно з 2016р. на 424 кг і становить 3442 кг.

В агропідприємствах району на 18 жовтня 2017р. утримується 430 голів великої рогатої худоби, у тому числі корів – 125 голів, свиней – 155 голів.