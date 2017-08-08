На стадіоні “Буковина” планують відновити басейн

У Чернівцях на стадіоні “Буковина” планують відновити плавальний басейн. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів (252 з 250 необхідних), а пізніше депутати Чернівецької міської ради підтримали дану електронну вимогу. Віднині, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради необхідно в комплексі з визначенням технічного стану конструктивних елементів стадіону підготувати бюджетний запит про виділення коштів на проведення конкурсу проектів та наступне виготовлення проектно-кошторисної документації для відновлення роботи плавального басейну КСОП «Буковина» за адресою вул.О.Гузар,1.