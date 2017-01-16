На Тернопільщині собаки відгризли літній жінці голову

85-річній бабці у селі Петриків на Тернопільщині собаки відгризли голову. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської поліції. Літня жінка часто ходила годувати собак у лісопосадці, де знаходиться її дача. 15 січня жінка пішла й не повернулася. Її син, занепокоївшись, вирішив піти на пошуки. Знайшов чоловік свою матір на лісовій дорозі, втім без голови та кисті. Слідчі повідомляють, що на місці моторошної трагедії безліч слідів лап собак, той ймовірно голову бабця втратила саме завдяки ним. Точний вердикт буде відомо після експертизи.