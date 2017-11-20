На Центральній площі у Чернівцях з’явилося піаніно. Про це повідомила співачка Марина Тимофійчук.

“Друзі, оскільки завтра День Гідності, то від сьогодні і впродовж кількох днів на Центральній площі стоятиме “революційне піаніно” Чернівців. Приходьте, грайте, згадуйте, як то було світло і чисто. Любіть і бережіть себе і один одного”, – зазначила співачка.

Чорне піаніно встановлено з правої сторони від пам’ятника Т.Шевченку. За словами співачки, піаніно стоятиме на площі декілька днів.