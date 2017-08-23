На Центральному кладовищі міста вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та АТО (ФОТО)

23 серпня на Центральному кладовищі Чернівців зібралися представники влади та громадськості, щоб вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції.
Спочатку декан Чернівецький Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василь Гасинець відслужив панахиду за загиблими Героями.
Згодом представниками громадськості, учасниками АТО, волонтерами поклав запалені лампадки та квіти до могил буковинських Героїв.
Родини загиблих підняли над могилами синьо-жовті стяги, як символ шани за полеглими та продовження боротьби за незалежність України.img_7428 img_7431_0 img_7433_0 img_7438 img_7439 img_7444 img_7402_0 img_7409_0 img_7413_0 img_7427

Фото “Чернівецької ОДА”.

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