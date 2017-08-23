На Центральному кладовищі міста вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та АТО (ФОТО)

23 серпня на Центральному кладовищі Чернівців зібралися представники влади та громадськості, щоб вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції.
Спочатку декан Чернівецький Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василь Гасинець відслужив панахиду за загиблими Героями.
Згодом представниками громадськості, учасниками АТО, волонтерами поклав запалені лампадки та квіти до могил буковинських Героїв.
Родини загиблих підняли над могилами синьо-жовті стяги, як символ шани за полеглими та продовження боротьби за незалежність України.
Фото “Чернівецької ОДА”.