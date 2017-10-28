На цих вихідних Україна перейде на зимовий час

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4-й ранку годинники треба буде перевести на годину назад. Другий часовий пояс (UTC+2) вважають природним для 95% території України. Перехід на різний час відбувається відповідно до постанови уряду від 1996 року “Про порядок обчислення часу”.

Годинники переводять задля ефективнішого використання світлового дня.

В “Укрзалізниці” повідомили, що час відправлення і прибуття потягів у квитках з 29 жовтня буде вказуватися зимовий.